Nädalavahetusel on oodata lumetuisku

Reede päeval püsib kõrgrõhuala Botnia lahe kohal ja selle serv katab Eestit. Ilm on enamasti sajuta, aga kirdetuulele avatud põhjarannikule ja saartele võib Soome lahe kohalt pilvi jõuda ning lund ja lörtsi tuua. Öösel lubab saartel –3..–1 külmakraadi, puhub tugev kirde- ja idatuul puhanguti kuni 15 m/s.

Laupäeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab lund, ennelõunal rannikualadel kohati tuiskab. Kahe rõhuala vastasseisu suurenemise tõttu puhub tugev kirde- ja idatuul 7-13, puhanguti 17 m/s, mis halvendab lumehoogudes nähtavust ning muudab liiklustingimused veel keerulisemaks. Õhutemperatuur on päeval –2..–1 °C, öösel mõnevõrra külmem –5..–1 °C. Teedel on libeduseoht!