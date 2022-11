GALERII ⟩ Muuseum avas uudishimulikele saarlastele varjatud varasalve

Reedel said kümme kõige uudishimulikumat saarlast, kes olid end eelregistreerinud, võimaluse tutvuda Saaremaa muuseumi varahoidlaga, mis tavaliselt on külastajatele suletud. "Tegelikult on alla viie protsendi asjadest muuseumis nähtaval ja 95 protsenti hoidlates," avaldas muuseumi peavarahoidja Priit Kivi, kelle sõnul paiknevad muuseumi hoidlad praegu kuues hoones.