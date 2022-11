ÜLESKUTSE ⟩ Balti Sild otsib ukrainlastele talvel hakkama saamiseks kaubikuid

Postiettevõte «Ukrposhta» on piirkonnas praegu praktiliselt ainuke toimiv infrastruktuur. Kuna postkontorid on puruks pommitatud, püsib inimeste varustamine, eriti maapiirkondades, ainult mobiilsel postiteenusel, mida osutatakse Citroën Berlingo väikekaubikutega.

Citroëni eelistatakse seetõttu, kuna sel on kohapeal säilinud hooldus ja varuosade tarnimine. Kütusest on eelistatud diisel.

Balti Silla eesmärk on leida 1-3 kasutatud või uut kaubikut, komplekteerida need humanitaarabiga ja toimetada jõuluks Izjumi kohale.

Esimene vahe-eesmärk on novembri lõpuks saada selgeks, mitu autot suudame me hankida ja milline on nende seisukord. Teiseks soovitakse varustada autod tehniliselt ning täita need Izjumis vajamineva humanitaarabiga. Kolmandaks tuleb need ka töökorras autod Ukrainasse kohale toimetada.