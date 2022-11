Saare- ja Muhumaalt kaob enamik punamonumente

ORISSAARES VÕIDU TÄNAVAL on elupuude vahel kägaras pronksist inimene, mille autor Edgar Viies. Naabruses elav Merle Ženkevics näitab, et sambal olev kiri on nii kulunud, et ei saa arugi, kas sinna on maetud venelased või sakslased.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl