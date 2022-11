Laupäevast on siseveekogude jääle minek keelatud

Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud miinuspoolel ja siseveekogude pinnale on tekkinud esimene jää. Kuna külmakraadid on olnud võrdlemisi tagasihoidlikud, on jää veel väga õhuke ning jääle minek eluohtlik.

„Sel nädalal on külma olnud vaid mõni kraad alla nulli ning jää paksus on enamasti vaid paar sentimeetrit. Nii õhuke jää ei suuda veel inimest kanda ja sinna minek on eluohtlik,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. „Sel nädalal on päästjad juba mitmel korral käinud lapsi jäält ära kutsumas ja selgitanud õhukese jääga kaasnevaid ohte,“ lisas ta.

Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanu pidada vastu kümmekond minutit, laps veelgi vähem. Seepärast on oluline, et lapsevanemad selgitaksid pere pisematelegi talve esimese jää ohtlikkust ning hoiaksid silma peal, et lapsed püsiks jääst eemal, kuniks külm on selle piisavalt tugevaks kasvatanud.

„Jääle võib minna siis, kui selle paksus on kümmekond sentimeetrit. Selleks aga on vaja paar nädalat kestvaid tugevamaid miinuskraade. Talv on algamas ja küllap kogub ka jää paksust. Seni aga tuleb jäärõõmudega veel veidi oodata,“ ütles Virkala. Päästjad kontrollivad jää paksust regulaarselt ning kui jää on piisavalt paks, tühistab Päästeamet jääle mineku keelu.