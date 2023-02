PITSARETSEPT ⟩ Juustune salaamipitsa valmib koduköögis üks, kaks, kolm!

Salaamipitsa tomati ja kolme juustuga – just sellise pitsa teeb Mart-Mark meile n-ö näidiseks justkui imeväel valmis. Võimalikke pitsasid, mida ahju torgata, on muidugi tohutult palju. Pitsameistri sõnul oleneb palju ka sellest, milline ahi sul kodus on.