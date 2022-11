Alates 2020. aastast on jalgpallihallide rajamiseks eraldatud toetust 12 omavalitsusele, igaühele 1,5 miljonit ehk kokku 18 miljonit eurot.

„Kiire hinnakasvu tõttu on jalgpallihallid muutunud plaanituga võrreldes oluliselt kallimaks, mis on pannud omavalitsused keerulisse olukorda. Selleks, et alustatu lõpule viia, oleme järgmise aasta eelarves näinud hallidele ette täiendava toetuse,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.