Kuigi teame, et sanditamiskombestik on endiselt elujõuline, võimaldab säärane rahvaloendus anda aimu ka täpsemast statistikast - kui vanad on meie sanditajad, kui suured on sanditajate pered, millises maakonnas käidi santimas, mitmes peres käidi õnne viimas, kas õnne jagati traditsiooniliselt perest peresse käies või hoopis virtuaalselt kodudesse ilmudes?