Saaremaa gümnaasiumis käivad hoogsad revüüproovid

“Kuna me oleme praegu 11. klassis ja endises Saaremaa ühisgümnaasiumis tehti sel ajal traditsioonilist kabareed, tekkis ka meil soov oma lennuga midagi ära teha,” räägib üheteistkümnendik Karmen Viilup revüüetenduse idee sünnist. Ta lisab, et algne idee võeti küll kabareest, aga siiski on nende revüü midagi täiesti uut ja omanäolist. “Tahtsime, et see oleks meie endi traditsioon, meie nägu,” sõnab Karmen.