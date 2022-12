Pean ütlema ausalt, et ma ei ole sellele isegi mõelnud. Viimaste aastate jooksul oli üsna hea selgeks mõtelda, et see ei peaks olema minu mure. See on ju valla valik ja valla vastutus. Aga soovides koolile head, ootasin ja lootsin küll, et vald teeb õige otsuse.