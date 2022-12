Tuisk ja lumesadu muutsid Saaremaa teeolud ülikeeruliseks

Öö jooksul on maha sadanud üle 30 sentimeetri lund. Väga intensiivne lumesadu toob tunnis juurde 8 sentimeetrit, teatab BNS. Tugev sadu algas reede õhtul Lääne-Saaremaal ning laienes laupäeva hommikuks üle terve saare. Suurem sadu hakkas hommikul kella 9 ajal küll taanduma, kuid kergem sadu jätkub kogu päeva. Kohati on puud lume raskuse all teedele murdnud, takistades lumelükkamist.