Töötav pensionär, kontrolli tööandja juures oma maksuvaba tulu avaldust

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik selgitas, et kui töötava pensionäri pension on alla 704 euro, saab ta üle jäävat maksuvaba tulu kasutada oma töötasult. "Esitage oma tööandjale avaldus, kus märgite ära maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja saab arvestada väljamakseid tehes. Summa õigsuse eest vastutab küll töötaja, kuid palume ka tööandjal informeerida oma eakat töötajat muudatusest ning vajadusest oma maksuvaba tulu avaldus üle vaadata," lisas Kümnik.

Need, kes on vanaduspensionieas, aga on pensioni saamise otsustanud edasi lükata, saavad maksuvaba tulu 704 euro ulatuses kasutada oma töötasult.