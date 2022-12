"Ja ta läheb ja tuleb... ja läheb jälle!"

Perekond pakkis oma lapsed ja seitse asja ning evakueerus maalt linna juba mitu päeva tagasi – tee või tina, aga ilma elektrita pole ikka elu! Eile tuli lõpuks Elektrilevilt sõnum, et ühendused on taastatud ja naine sõitis koju, et maja elamiskõlblikuks sättida. Vahepeal läks vool küll jälle ära, kuid siis oli paar tundi stabiilne – see andis lootust! Naine seadis autonina taas linna poole, et toob lapsed koju. Ja siis tuli jälle Elektrilevi sõnum, et elektrit pole… "Ossa, kus ma vihastasin!"