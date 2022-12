Viimastel päevadel vahetpidamata käinud lumetõrje ja -lükkamise tulemusena on Kuressaarest välja viidud 1500 kuupmeetrit lund. Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepa sõnul on linnas tänavaid puhastanud 17 masinat. Maapiirkondades üle Saaremaa on lumelükkajaid kümnetes. Eilelõunase seisuga arvas Sepp, et linnas kulub lume väljavedamiseks veel vähemalt kolm-neli päeva.