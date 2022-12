Voolu kadumine polnud neile mingi üllatus, sest juba aastaid on nad rääkinud asjaomastele ametnikele, et vahetagu nad Sõrves vanad liinid välja. Seni kurtidele kõrvadele ning nüüd on tulemus käes.

"Kurb seis on Sõrves kogu aeg olnud," tõdeb Lindmetsa küla elanik Ivar Allik kõrgepingeliinide seisukorra kohta. "Me oleme aastaid-aastaid rääkinud, et uuendage need liinid, aga mitte kedagi ei huvita." Ta loodab, et sellest tormist on nüüd lõpuks midagi kasu.