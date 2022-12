TEHNIKA ⟩ Uusi naljakaid vidinaid igaks elujuhtumiks

Teada-tuntud on irooniline ütlus, et lõpuks osutub võitjaks see, kellel on surres kõige rohkem asju. Aina rohkem meelitavad tootjad tarbijaid kõikvõimalike vidinatega, millest suur osa on moodsale ajale kohaselt varustatud kõikvõimalike nutifunktsioonidega. Saarte Hääl uuris asja ja tegi väikese ülevaate kiiksuga esemetest, mis elu vähemalt mõneks ajaks huvitavamaks teevad.