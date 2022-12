TEEME HEAD ⟩ Saaremaa gümnaasiumi õpilased panustavad kogukonna heaks

"Kogukonnapraktika on vabatahtlikutöö mingi organiseeritud vabatahtlike ühenduse all, mille käigus tuleb igal õpilasel vabaühenduse suunamisel tasu saamata tööd teha," selgitas kogukonnapraktika juht Merje Tammai, lisades, et see on üks osa "Saarluse ja kogukonnapraktika" õppeainest Saaremaa gümnaasiumis.