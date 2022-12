Saaremaa müüb valla tänavavalgustuse soojaettevõttele

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik juhtis tähelepanu, et Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping näeb ette, et Saaremaa vallale kuuluvad kommunaalmajandusettevõtted korraldatakse ümber, et saavutada läbi mastaabiefekti parem teenuskvaliteet ning parem ettevõtete toimimine ja arendamine.