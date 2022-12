Saaremaa vallavanem ⟩ Elektrilevi ei tahtnud pakutud abi vastu võtta

„Nad sõidavad maasturiga tee otsa, edasi sumpab üks mees mööda liini ühele poole ja teine teisele poole. Ütlesime, et pakkusime teile laupäevast saadik roomikuid, millega metsas sõita ja miks te neid ei kasuta. Lisaks pakkusime harvestere. Tegime ettepaneku, et meid kasutatakse heas mõttes ära. Päästeamet pakkus ka helikopterit. Selgus, et Elektrilevil on oma protokollid, kuidas asju tehakse ega tulnud üldse kastist välja,” tõdes Tuisk.