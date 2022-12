AASTAVAHETUSE ILM ⟩ Milline ilm ootab meid aastavahetusel?

Teisipäeval liigub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohalt Soome lahe suunas. Ida-Eestis sajab mitmel pool lund ja tuiskab, Lääne- ja Lõuna-Eestis muutub sadu vesiseks. Jäiteoht on suur! Tuul puhub kagust, saartel edelast ja läänest ja on väga tugev, õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur tõuseb -1..+3°C-ni. On jäiteoht!