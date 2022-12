Maailmameister Robert Virvest ootab otsustav hooaeg

Robert Virves on rahuliku loomuga mees. Vähemalt intervjuud andes. Kui enne jõulupühi kohtusime, tunnistas ta, et eelolev hooaeg saab olema tema karjääri tähtsaim – teist sellist võimalust ei pruugi tulla.

Septembris koos kaardilugeja Julia Thuliniga Kreekas maailmameistritiitli saavutanud saarlane sai auhinnaks võimaluse osaleda tuleval hooajal neljal MM-rallil WRC2-klassis, lisaks saab ta väikese raha eest osaleda veel kahel. Arvestades, et sarjas ongi kokku seitse etappi, on see Virvese jaoks peaaegu täishooaeg. Sõitma hakkab ta M-Sporti meeskonnas Ford Fiesta Rally2 autoga. Seega on M-Sporti nimekirjas tuleval aastal koguni kaks saarlast.