Tublimad Saaremaa noorpurjetajad veetsid vee peal 140 päeva aastast

See on karikas, mis antakse isikule või meeskonnale mõne uuendusliku võistluse/paadi/ürituse või mõne uuendusliku teo eest Saaremaa Merispordi Seltsis. Karikas ise on ankur, mis sümboliseerib seda, et see uuendus jääks meie seltsile ka püsima. Indrek Aavik väärib seda tiitlit. Draakon klassis on nüüd ka esindatud Saaremaa Merispordi Seltsi meeskond. Tore on tõdeda, et meie ampluaa laieneb.