Vallavalitsus innustab saarlasi liikuma

“Selleks, et oleks julgem liikumisharjumust tekitada või süvendada, oleme välja mõelnud 1+1 kampaania,” ütles Saaremaa vallavalitsuse spordinõunik Marten Lombiots. “Ehk see, kes juba liigub, saab haarata endaga kaasa tuttava, kes vajaks alustamiseks sõbralikku õlga. Ja ka vastupidi – kel on suur tahtmine liikumisega alustada, aga ei oska või vajaks tuge, võtku oma sportliku sõbraga ühendust.”