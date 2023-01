2023 ⟩ Maailma majandus läheb langusse, Ukraina sõda kipub aga venima

Sõda Ukrainas

The Economist oletab, et energiakandjate hinnad, inflatsioonimäärade tase ja toiduainetega varustatus oleneb paljuski sellest, kuidas kulgeb lähikuudel sõjategevus Ukrainas. Ukraina edu võib loomulikult ohustada Vladimir Putini tulevikuväljavaateid, kuid ajakirja arvates on siiski usutavam, et sõja tulemuseks on ummikseis.