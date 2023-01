Aasta esimesel nädalal tundus hea mõte võtta ette retk Kuressaare Suursillani, et sealt mööda Põduste jõekallast jalutada Tuulte Roosi. Eeldus, et ilmselt võib teekond olla vesine, ei heidutanud. Seiklused on vahvad ning küllap saab ettevõtmisega hakkama. Reaalsus näitas aga looduse tugevat võimu juba alguses...

Kolmapäeva hommik. Kell on umbes pool kümme. Maha on sadanud kerge lumekiht, mis teel Suursilla poole mõnusalt talla all krudiseb. Möödunud õhtu jäljed vihmast ja tuulest on haihtunud, piiluvad hoopis päikesekiired, mis pilvedesse kord roosasid-kord kuldseid toone viskavad.