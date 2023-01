Jõulukuul leidis saatejuht oma postkastist naabersaare talviseid tegemisi tutvustava lehe "Hiiumaa kutsub". Hiidlased annavad teada, et Hiiumaal on igal aastal sauna-aasta. 2023 on ka Eestis sauna-aasta.

Saate tarvis valis saatejuht pikast saunaloost mõned katkendid saates ette lugemiseks. Kuulajad saavad teada, et vanasti kulus saunategemise peale terve päev, sauna köeti viis tundi. Ja juba sauna kütmine oli eriline toiming. Kui eluhoones tehti tuld okstest-käbidest, siis sanaõhtuteks ja muudeks argitoimetusteks varuti kase- ja haavahalge. Et elati kokkuhoidlikult, käidi sageli naabri saunas. Sellest siis väljend "küla saunad köetakse kordamööda". Hiiumaal öeldi, et on neli asja, mis teevad inimese terveks. Need on saun, viht, viin ja tõrv.