VIDEOLUGU ⟩ Isa ja poeg paadimeistrid on rahva lemmikuid ehitanud juba 30 aastat

„Mul on jubehea meel, kui inimene on ostnud paadi ja ta on rahul. Siis pean mina ka rahul olema,“ leiab Keert. Kasse Paadid on perefirma. Seda veavad isa ja poeg, Fred ja Taavi Keert .

Ja rahul saavad oma toodanguga olla tõepoolest mõlemad – rahvas armastab Kassesid. „Seda pean küll ütlema, et taasiseseisvunud Eestis on ta väga palju rohkem ostetud paat kui mõni teine,“ nendib Fred. Suurem näitaja on tema arvates isegi ehk see, et 90% Eesti paadilaenutustest kasutab Saaremaal valminud Kasse paate.