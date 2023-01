Dr Hille Kivi, mis on rüht ja missugune on hea rüht?

Rühiks nimetatakse inimese harjumuslikku kehahoiakut. Seisva inimese hea rüht on see, kui tema pea, vaagen ja jalasäär asuvad ühel joonel. Kui lülisammas on kõverdunud ühele küljele, nimetatakse seda skolioosiks. Kui lülisamba nimmeosa on liiga ettepoole kõverdunud, on tegemist lordoosiga. Küfoosiks nimetatakse aga ülemäärast kumerselgsust.