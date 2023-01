Saare Leiva juht: nimed on sarnased, kuid need pole meie tooted

Vaima ütles Saarte Häälele, et Saare Leiva pitsküpsise ja kaerapätsi retsept on müüdud Pagaripoistele, teiste ettevõtete samanimelistel toodetel Saare Leivaga seost ei ole. Sama lugu on ka sarvesaiaga, mida on asunud tegema Karja Pagar.

Karja Pagari juhataja Aivo Kanemägi ütles, et Saare Leiva retsepti pole firma omandanud ja Karja sarvesai on tehtud ettevõtte oma retsepti järgi. "Ning turule ei toonud me seda toodet Saare Leiva toote kopeerimise eesmärgil ega ka enda algatusel. Lihtsalt toote järele on meie maakonna turul nõudlus. Meie käest küsiti korduvalt nii tarbijate poolt otse kui ka läbi jaekaubandusettevõtete, kas me ei sooviks sarnast toodet teha. Nii me sellega turule tulime," selgitas ta.