Omniva kasvatas pakiautomaatide arvu

Omniva pakiautomaat. Foto on illustratiivne.

Omniva teatas, et on mullu kasvatanud pakiautomaatide arvu Eestis 327ni. Möödunud aastal paigaldati koostöös omavalitsustega pakiautomaadid ka mitmesse väiksemasse asulasse, kus seni pakiautomaat puudus. Väikesaartel on tagatud virtuaalne pakiväljastus, mis lihtsustab kohalike jaoks pakkide saatmist ja kätte saamist.