Saarlanna valmistub Roosadeks Käärideks

“Saarel elades pean tähtsaks merd ning sealt on ka tulnud kollektsiooni inspiratsioon. Meri on väga tähtis meie tsivilisatsioonile ja ökosüsteemide elule ning seda tuleb austada,” räägib noor moelooja. Kollektsioon on Hanna sõnul täielikult valmistatud taaskasutatud materjalidest. Käiku on läinud nii kangajäägid, jalanõukarpidest ülejäänud ilupaberid kui ka tema varasematest projektidest kasutamata jäänud plastikutükid.