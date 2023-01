TEHNIKA ⟩ 2023 – kas peale “nööpide” on veel valikut kõrvaklapi-maailmas?

“Klappe on hästi palju erinevaid. Kui te hakkate klappe ostma, peate kõigepealt teadma, mille jaoks. Kas niisama kodus muusika kuulamiseks, sportimiseks, mängimiseks või töötegemiseks? Kas tahate juhtmega või juhtmevabu? Ka see tuleb endale selgeks teha,” ütleb pikaajalise elektroonikaäri kogemusega Kalvi Trei .

Kõige lihtsamad klapid on Kalvi sõnul juhtmega, natuke kõrva sisse minevad, odavad ja võib-olla mitte nii hea heliga. Järgmised on natuke kallimad, päris kõrvasisesed n-ö in-ear klapid. Need püsivad paremini kõrvas ja ka heli on parem.