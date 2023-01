AJA LUGU ⟩ Dramaatilised aastad tuulisel rannal

1951. aasta 11. septembri Kommunismiehitaja kirjutab: "Uutele võitudele sisult sotsialistliku vormilt rahvusliku kunsti varasalve rikastamisel – selle moto all on kollektiiv alustanud ettevalmistusi eelolevaks teatrihooajaks. Praegu töötatakse A. Hindi romaani "Tuuline rand" dramatiseeringu lavaletoomiseks. Näidend romaani aineil valmis romaani autori Hindi, Kuressaare Teatri peanäitejuhi R. Kalgi ning A. Särevi ühistöö viljana. Näidend "Tuuline rand" tuuakse lavale Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 34. aastapäevaks ning see on ühtlasi uue teatrihooaja avaetenduseks."