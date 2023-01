Lossi seinast avastatud salaruumi mõistatus laheneb

Leiu järel ütles Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp, et ruum on tegelikult märgitud ka ühe 18. sajandi lossi mõõdistusplaani peale, aga kuna plaani fotokoopia on üsna vilets, siis ei osatud seda siiani sealt välja lugeda. Hilisematel plaanidel ruumi enam märgitud ei ole. Kambrikese vanuse kohta arvas Sepp, et see peaks pärinema linnuse kõige varasemast ehitusperioodist, otstarbe kohta pakkus ta, et seda võidi kasutada mingi hoiupaigana.