PERSOON ⟩ Heli Salong: saan lõpuks ometi inimestega niisama juttu ajada

“Kõik me oleme kuulnud, et kui inimene jääb pensionile, siis raha on tal vähe ja kogu aeg on kiire. Minul on tunne, et mul on just vastupidi: kui oma esimesed ametlikud pensionisummad kätte olin saanud, tundus, et saan raha lihtsalt täiesti mitte millegi eest,” naerab ta ja lisab: “Ajakirjanikuna pole ma kunagi väga palju teeninud, aga tööd on ikka üksjagu tehtud – nüüd on tunne, et oled lihtsalt kodus, midagi ei tee, ja siis lihtsalt iga kuu laekub raha su arvele. See oli alguses minu meelest nii naljakas… ja siis nad veel tõstavad natukehaaval seda summat! Niikaua kui mina tööl käisin, pole keegi ealeski niisama mu palka tõstnud!”