Eva testib: 8 TikToki toiduhäkki – kas lihtsustavad kokkamist või ei

Kuna üle poole TikToki kasutajatest on generatsioon Z noored, siis on õiglane katsetusteks appi võtta just selle põlvkonna esindaja. Saaremaa neiu Eva Ratas on rakendust igapäevaselt kasutanud mitu aastat ning selle aja jooksul on ta nii mõnegi toiduhäki võrra targemaks saanud. Jagame lugejatele 8 TikToki toiduhäkki ning katsetame, kas neist on abi või tasub jääda siiski vanade liistude juurde.