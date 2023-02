Torgu teenuskeskuse juhataja Mari Kübarsepa sõnul otsustati Kasparit tunnustada tubli töö eest, mis ta on teinud Torgu kogukonna heaks.

„Ta on noorema generatsiooni esindaja, kes on äärmiselt abivalmis, ei ütle kunagi „ei“, kui tema käest abi palutakse ja ta oli väga tubli just siis, kui meil Birgit külas oli,“ rääkis Kübarsepp.