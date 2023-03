MAAILM ⟩ Kas kogu maailm ikka on Ukraina taga?

MURETTEKITAV: See pilt on tehtud Pariisis umbes aasta tagasi, kui emotsioonid olid kõrgel ja Ukraina sõda algusjärgus. Nüüd aga on poliitikavaatlejad hakanud muretsema: lääneriikides on tavakodanike toetus Ukrainale hakanud tasapisi vähenema. Arvatavasti on selle üks põhjus väsimus sõjast.

Foto: Neweasterneurope.eu