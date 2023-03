Aasta vingeimaks noorteteoks tunnistati ligi saja noore ühistööna valminud "Pärandatud elu"

Aasta noortevaldkonna tegu on Saaremaa Gümnaasiumi I revüülavastus "Pärandatud elu", noorte endi initsieeritud ja kujundatud ettevõtmine, millega on vabatahtlikult seotud 90 noort.

Aasta noor tegija

Aasta noor tegija Roosi Pehlak on noor, kes on aktiivse õpilasena eeskujuks nii väikestele kui suurtele. Ta on aktiivne Muhu PK õpilasesinduse liige ja hetkel president ning osaleb ka kooli hoolekogu töös. Tema positiivsus ja aktiivsus on tõeliseks motivaatoriks kõigile, kes temaga kokku puutuvad.

Ta leiab alati aega teiste aitamiseks. Märkab, kui keegi vajab abi ja pakub võimalusi ka noorematele sõna saamiseks ning osalemiseks korraldusprotsessides. Hoolimata enda tihedast graafikust, on tema õppimine kontrolli all ja selle kõige kõrvalt suudab ta leida ka aega, et sõpradega koos olla ning kultuuri nautida. Sel aastal võttis see tubli noor kinni ka võimalusest osaleda valla noorsootöö kvaliteedi hindamise protsessis, mis näitab veelkord tema pühendumust ja oskust enda aega planeerida. See noor tegija on suur algustähega Eeskuju kõigile!