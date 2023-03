KÜLAVAHELOOD ⟩ Tornimäe kogukond seisab piirkonna heaolu eest

Igaühel neist on kohaliku elu edendamisel oma osa. Viimasel ajal on Saarte Hääle veergudel ja Kadi raadio saates Keskpäev Tornimäe tegemistest rohkem juttu olnud. Vahest kõige rohkem on kõneainet pakkunud Tornimäe kool. Ligi kuu aega tagasi avaldas ajaleht loo "Osavallakogu toetab Tornimäe kooli jätkamist". Lugusid on teisigi. Väga sisutiheda ja asjaliku loo pealkirjaga "Kogukonnakõnelustest sai alguse turundusplaan," kirjutas Jüri Soo. Autor tõdeb, et alati ei saa ülevalt alla, saab ka alt üles, kui on mõtteid, ideid ja argumente.