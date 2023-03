Viia laps nohuga lasteaeda või mitte viia? Selles on küsimus

Küllap iga ema saab aru, kui ta väiksekesel on halb olla ja jätab ta koju, ent väiksed lapsed on tihti nohus pikalt ja see tekitab emades stressi. Esimesel lasteaia-aastal saab ema haige lapse kodus põetamise eest 80 protsenti kehtivast miinimumpalgast, vaatamata ta varasemale töötasule, sest vanemahüvitist hoolduslehe väljastamisel arvesse ei võeta.

Arvamusi lapsevanemate seas on seinast seina. On neid, kes arvavad, et lasteaias peaks olema lubatud ikkagi käia nohu ja köhaga, juhul kui see on n-ö haiguse jääk ja juba pikalt olnud, sest emad ja isad peavad ju tööl käima. Mõnel juhul on ka lasteaiaõpetajad öelnud, et kui laps oskab ise ilusti nuusata, siis pole probleemi nohuga aias olla, aga kui nuusata ei oska, siis on tatt igal pool laiali ja niisamuti ka pisikud.