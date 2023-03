“Tuleb mees kosmosest ja teeb neli korda parema tulemuse!”

4348 häälega parima tulemuse teinud Kalle Laanet osaleb riigikogu töös juba viiendat korda: “Mul on väga hea meel, et meie ringkonnas on nii palju neid inimesi, kes saavad aru, kuidas käib riigi juhtimine ja kellele loota saab,” rääkis Laanet Kadi raadio hommikuprogrammis.