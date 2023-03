GALERII ⟩ Ametikooli tordilaadal müüdi poole tunniga maha kõik tordid

Järjekord tekkis juba enne ametliku müügi algust ja kõik õpilaste valmistatud 42 torti olid müüdud vaid poole tunniga. Tordilaatasid on ametikoolis korraldatud juba kümmekond aastat, järk-järgult on suurendatud müügiks valmistatavate tortide arvu, et kõigile jaguks. "On olnud ka aastaid, kus paari minutiga on tordid otsas," räägib Taavi Tuisk.