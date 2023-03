VIDEO ⟩ Saaremaa Õnnekooli tegijad: "Kindlasti oleme me mingis mõttes revolutsionäärid"

Saaremaa südames, Kaarma laagrikeskuses asuvas Õnnekoolis ootavad Saarte Häält ees rõõmsad lapsed ning nendega tegelevad täiskasvanud. Kes teeb hommikuringi õues, kes räägib koduses koolimajas kirjanduse ja õnne teemal. Õpitakse vaikselt ringis ka matemaatikat ja sisustatakse oma aega malet mängides. Õnnekooli peamine eesmärk on, et kool oleks kui teine kodu, kus on tore ja soe olla. Ometi saavad tehtud kõik õppetükid, mis tavakooliski, kuid kõik on eelkõige lapsest lähtuv.