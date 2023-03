OSKUSTE PÄEV ⟩ Maakonna põhikoolilapsed tutvusid ametikooliga

"Oskuste päev on selline formaat, kus kutsume maakonna 7.–9. klasside õpilased endale külla, et nad saaksid erinevate töötubade kaudu tutvuda õppimisvõimalustega meie koolis," rääkis ametikooli teabejuht Taavi Tuisk, lisades, et tihti toimuvatel ringkäikudel käiakse küll kool alati läbi, aga mida täpselt igal erialal tehakse ja kes õpetajad on, seda ei saa ringkäiguga nii hästi edasi anda.