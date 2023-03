Kes olid Oad ja Eed, Inglid ja Kadrid?

Tõdegem, sugupuude uurijad teevad tänuväärset tööd, "noppides" ajaloolistest dokumentidest välja andmeid meie kaugete esivanemate kohta. Vahest olete tähele pannud, et ajakirjas Tiiu on rubriik "Inimesed" selle alamrubriik "Minu juured". Veebruari numbris ütleb näitleja Martin Veinmann, et kui jutt on sugupuust, siis on ta harva selle üle juurelnud. Teda on huvitanud hoopis see, kuidas on arenenud puu võra – kui palju elusaid oksi on sinna ühe või teise inimpõlve ajal ekkinud. Ajakirjast saame teada tuntud näitleja põlvnemise.