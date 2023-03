GALERII ⟩ Valjalas selgusid luulekonkursi parimad

Valjala rahvamaja juhataja Anneli Kaljuste avaldas heameelt, et teist aastat toimunud konkursil on osalejate aktiivsus veelgi kasvanud ja tase oli sel aastal ühtlaselt tugev. „Loodan, et see jääbki meie traditsiooniks ja emakeelele pööratakse rohkem tähelepanu – olgu siis kõnes või kirjas. Väike riik, nagu me oleme, peame oma keelt, kultuuri ja rahvust hoidma,“ sõnas Kaljuste.