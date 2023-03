Anni Kull - mitte ainult printsess, vaid laevaehitajast printsess

Meretehnika ja väikelaevaehituse eriala sai valitud tegelikult peamiselt just seepärast, et kool on siinsamas kodusaarel ning oleks äärmiselt lihtne õpingutel osaleda. Tol hetkel mind majanduse eriala ei huvitanud ning valitud saigi seepärast laevaehituse eriala. Eks see üks põrsas kotis valimine oli, kuid üsna kohe pärast õpingute algust taipasin, et taaskord saatus on mind suunanud õigele rajale, sest täna olen täpselt seal, kus ma olla tahan.