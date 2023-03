Saare maakonnale projektiraha 3,7 miljonit eurot

Rahandusministeerim kinnitas meetme "Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" taotlusvooru tähtaja ja eelarve. Taotlusvooru eelarve on 70 miljonit eurot, millest Saare maakonnale on arvestatud 3,7 miljonit eurot.

"Meede "Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" on esmakordne voor, mille puhul on eelistatud mitme valla koostööprojektid. Nii on ka meil plaanitud taotleda toetust tegevustele, mis hõlmavad kõiki kolme maakonna omavalitsust," rääkis Saaremaa valla arendusnõunik Jaanika Tiitson.