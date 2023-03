Saaremaa vallavalitsus loobub koolide muutmisest neljaklassilisteks

Paratamatult tuleb aga tema sõnul tõdeda, et õpilaste arv mitmes maakoolis on viimase kümne, kahekümne aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud.

"Tänaste muudatusettepanekute valguses soovime siiski anda kogukondadele võimaluse koostöös vallaga oma piirkonna haridusvõrke edendada ning pakkuda kodulähedast haridust nii lasteaedades kui ka põhikoolides terviklikult. Paraku on osades koolides laste arv langenud sellisele tasemele, et me ei suuda seal enam kõrgemates kooliastmetes tagada sellist kvaliteetset haridust, nagu me sooviksime, et meie noored oma kodukoha koolist saaksid,” mäekis vallavanem.